الحكومة الأردنية تعلن حالة وفاة واحدة في حادثة مستشفى الغاردنز بالعاصمة عمان

دبي - محمود عبدالرازق - وبحسب بيان، نقله التلفزيون الأردني، كشف دودين أن الحكومة طلبت من النيابة العامة فتح تحقيق حول حادثة إنقطاع التيار الكهربائي في ظل وجود حالة وفاة داخل المستشفى.

ولفت متحدث الحكومة إلى أن وزيري الداخليّة مازن الفراية والصحة الدكتور فراس الهواري انتقلا على الفور إلى المستشفى للوقوف على ما جرى واتخاذ ما يلزم من إجراءات فورية.

وأفادت وسائل إعلام أردنية إن ماسا كهربائيا أدى لانقطاع التيار الكهربائي في مستشفى الجاردنز الخاصة، بالعاصمة، عمان، ما أثر على إنارة المستشفى، وأدى لوقوع وفيات.