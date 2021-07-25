الأمن التونسى يٌحبط 16 عملية هجرة غير شرعية وينقذ 208 مهاجرين



وأفاد بيان صادر عن الناطق الرسمي باسم الإدارة العامة للحرس التونسي حسام الدين الجبابلي، أن 53 مهاجرًا غير شرعي أنقذوا بسواحل مدينة المهدية جنوب شرق تونس، فيما تمكنت القوات التابعة لأقاليم الحرس البحرى بالجنوب والشمال والساحل والوسط، من إنقاذ 155 مهاجرًا غير شرعي.



وأشار الجبابلي إلى أن المهاجرين غير الشرعيين أحيلوا إلى الجهات المختصة من أجل اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بشأنهم.