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قائد البحرية السعودية يشهد مراسم تعويم السفينة الحربية "جازان" في إسبانيا

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دبي - محمود عبدالرازق - ذكرت ذلك الصفحة الرسمية لوزارة الدفاع ، اليوم السبت، مشيرة إلى أن تعويم السفينة جازان جرى برعاية قائد القوات البحرية السعودية.

وقالت صحيفة "الرياض" السعودية إن السفينة التي تم تعويمها هي السفينة رقم 4 ضمن مشروع السروات، وهي من نوع كورفيت "أفانتي 2200"، التي تنضم للبحرية الملكية السعودية.

ولفتت الصحيفة، في تقرير عن السفينة، إلى أن السفينة الجديدة يطلق عليها رسميا اسم سفينة جلالة الملك " جازان".

وذكرت أن مراسم التعويم جرت في في حوض بناء سفن تابع لشركة نافانتيا في مملكة إسبانيا.

وتمتلك سفن مشروع السروات أنظمة قتالية حديثة تمكنها من التعامل مع الأهداف البحرية والجوية والغواصات.

كما تمتلك أنظمة حرب إلكترونية متطورة، إضافة إلى تزويدها بنظام إدارة معارك يحمل اسم "حزم" وهو نظام سعودي تم تصميمه بالكامل في السعودية.

© Sputnik / Mohamed Hassan

معلومات عن القوات البحرية السعودية وترتيبها عالميا

 

 

 

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أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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