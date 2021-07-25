البرهان يهنئ السيسي بذكرى ثورة يوليو

دبي - محمود عبدالرازق - وأعرب البرهان عن أمنياته للشعب المصري بمزيد من "التقدم والتطور والنماء"، بحسب بيان لمجلس السيادة الانتقالي نشره بحسابه الرسمي على فيسبوك.

وأكد المسؤول السوداني على حرص بلاده "الراسخ" على العمل مع مصر لتعزيز التعاون بين البلدين وتوسيع آفاقه بما يخدم المصالح المشتركة لشعبيهما.

وأبدى البرهان اعتزازه بما يربط بين السودان ومصر " من أواصر الأخوة المتينة والتقدير المتبادل"، بحسب البيان.

وتحتفل مصر بالذكرى الـ 69 لثورة 23 يوليو عام 1952، التي أطاحت بالحكم الملكي للبلاد.

وأمس الجمعة، قال السيسي، إن ثورة 23 يوليو غيرت واقع الحياة على أرض مصر، مشيرا إلى أنها حققت تغييرات جذرية في جميع المجالات.

ولفت الرئيس المصري إلى أن ثورة 23 يوليو مثلت بداية لمسيرة جديدة في العمل الوطني، وساهمت في تحقيق آمال شعب مصر في تحولات نوعية، مشيرا إلى أنها أكدت على العلاقة الأبدية والراسخة بين الشعب وقواته المسلحة التي حملت لواء الثورة.