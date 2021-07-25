مصر... محافظ الإسكندرية: لدينا 164 عقارا مائلا بالمحافظة

دبي - محمود عبدالرازق - وقال المحافظ في مداخلة هاتفية مع فضائية "صدى البلد" إن العقار تم بنائه عام 2016 ويضم 17 دورًا، وسبق وصدر قرار إزالة بشأنهم جميعًا إلا أنه لم يتم تنفيذه سوى للدور الأخير فقط.

وأشار إلى أنه تم إخلاء العقار بالكامل، وأن اللجنة الهندسية التي تم تشكيلها لدراسة حالة العقار أوصت بضرورة إزالة 12 دورًا من العقار غدًا، كي يتبقى دور أرضي و5 أدوار فقط.

ولفت المحافظ إلى أنه لم يتم ضبط صاحب العقار المائل حتى الآن، مشددا على أنه فور ضبطه سيتم اتخاذ الإجراءات القانونية بحقه.

وأكد المحافظ على أنه "لن يسمح بترك أحد تساهل وارتكب مخالفة أو أهمل وحصل على رشوة أو إكرامية"، لافتا إلى أنه "سيتم محاسبة كل المسئولين في أزمة عقار الأنفوشي حتى ولو خرج على المعاش".

وأشار المحافظ إلى وجود 164 عقارًا مائلًا بالإسكندرية، فضلًا عن 133 ألف قرار إزالة لم يتم تنفيذها في ظل سنوات العشوائيات التي أثرت على البنية التحتية للمدينة.