شكرا لقرائتكم خبر عن منافس جديد لواتس آب من تصميم موظفين سابقين في الشركة والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - وكالات:





واتس آب هو تطبيق الدردشة الأكثر شعبية في العالم، مع أكثر من ملياري مستخدم. لكن تطبيقاً منافساً جديداً يحاول إغراء بعض هؤلاء المستخدمين لاستخدامه بدلاً من واتس آب، وقد تم إنشاؤه وتصميمه بواسطة اثنين من أوائل الموظفين الذين عملوا في شركة واتس آب.

التطبيق الذي يطلق عليه اسم HalloApp سيكون متاحاً لمالكي هواتف أندرويد وآيفون، وهناك عدد من أوجه التشابه بينه وبين تطبيق واتس آب، فكلاههما مصممان للمحادثات الفردية والجماعية مع الأصدقاء المقربين والعائلة، ولا يتضمن أي منهما أية إعلانات، كما يسمح HalloApp فقط بإضافة شخص ما إلى التطبيق عندما تعرف رقم هاتفه المحمول.

والأهم من ذلك أن التطبيق الجديد يسير على خطى واتس آب، من خلال ضمان تشفير جميع الرسائل من طرف إلى طرف، وهذا يعني أن الفريق الذي يعمل على HalloApp لا يمكنه حتى رؤية ما يتم إرساله داخل التطبيق. وسيتمكن المستلم المقصود فقط من فك رموز الرسالة النصية أو الصورة أو الفيديو لمعرفة ما تم إرساله.

وكان مؤسسا هالو أب نيراج أرورا وميشيل دونهوي قد عملا في واتس آب قبل وبعد استحواذ فيس بوك عليه. وشغل أرورا منصب كبير مسؤولي الأعمال في واتس أب حتى عام 2018، بينما عمل دونهوي كمدير هندسي في واتس أب لما يقرب من تسع سنوات قبل مغادرته فيس بوك في عام 2019.

ويحتوي هالو أب على أربع علامات تبويب: موجز الصفحة الرئيسية الذي يحتوي على المنشورات التي شاركها الأصدقاء، وقائمة بمحادثات المجموعة النشطة، وجميع الدردشات الفردية الخاصة بك، وعلامة تبويب للإعدادات.

المظهر العام للتطبيق ضئيل للغاية ولا توجد خوارزميات تفرز المشاركات أو الدردشات الجماعية بناءً على ما تعتقد أنك تريد رؤيته. وكما ذكر أعلاه، لا توجد إعلانات على الإطلاق، بحسب صحيفة إكسبريس البريطانية.