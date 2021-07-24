شكرا لقرائتكم خبر عن اعتراض وتدمير صاروخ بالستي أطلقته ميلشيا الحوثي نحو جازان والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير: أعلن تحالف دعم الشرعية في اليمن، مساء أمس السبت، أن الدفاعات السعودية اعترضت ودمرت صاروخا باليستيا أطلقته ميليشيا الحوثي نحو جازان. وقال إن محاولات ميليشيا الحوثي لاستهداف الأعيان المدنية والمدنيين تم صدها وتدميرها. وكانت الدفاعات الجوية اعترضت 3 مسيرات أطلقها الحوثي نحو المنطقة الجنوبية.

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