شكرا لقرائتكم خبر عن «المرور»: القبض على قائد مركبة تعمد ارتكاب مخالفات بطريقة غريبة والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير: تمكنت المديرية العامة للمرور من القبض على قائد مركبة ظهر في مقطع فيديو يتعمد ارتكاب مخالفات مرورية. وأوضح” المرور” أنه تم ضبط قائد المركبة، وإحالته للهيئة المرورية لتطبيق العقوبات المقررة بالنظام. وأبان المقطع قيام شخص بقيادة مركبته بطريقة غريبة حيث يتقدم بها تارة ويتراجع تارة أخرى أمام إشارة المرور التي كان تضئ باللون الأحمر.

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