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بعد أسبوع من ثبوت إصابته.. وزير الصحة البريطاني يتعافى بفضل اللقاحات المدهشة

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 24 يوليه 2021

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قال وزير الصحة البريطاني ساجد جاويد إنه تعافى "تماما" بعد أسبوع من ثبوت إصابته بفيروس المستجد.

 

وحث "جاويد"، الذي تلقى جرعتي اللقاح قبل أن يتم تأكيد إصابته، الأشخاص على تلقي اللقاحات، مشيرا إلى أنه لم تظهر عليه سوى أعراض "خفيفة جدا"، وفقا لوكالة الأنباء البريطانية (بي إيه ميديا).

 

ونشر "جاويد"، تغريدة على "تويتر" قال فيها: "شفاء تام من كوفيد بعد أسبوع من ثبوت إصابتي. كانت الأعراض خفيفة جدا، وذلك بفضل اللقاحات المدهشة".

 

وأضاف: "من فضلكم تلقوا التطعيمات، إذا لم تتلقوها حتى الآن حيث نتعلم أن نتعايش مع الفيروس بدلا من أن نخاف منه".

 

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أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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