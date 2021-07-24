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الكويتية حنان الناصر تتحدث حول دورة تمنحك التغيير في عشرون يوماً

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 24 يوليه 2021

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نشرت الدكتورة الكوتية حنان النصر عبر موقع التواصل الاجتماعي" تليجرام" تفاصيل دورة مجانية.

 

وقالت الناصر حول الدورة والتي جاءت تحت عنوان "ثمانون تغيير في عشرين يوم".

 

 

وأضافت بأن من مميزات هذه الدورة المجانية بأنها تدخلك في عالم التغيير الذي تريده.

 

 

دورة مجانية تدخلك في عالم التغيير الذي تريدهhttps://t.co/7ovP3yusfq#عيد_الاضحى #عيدكم_مبارك #كل_عام_وانتم_بخير #عيد_اضحى_مبارك— د.حنان الناصر (@dr_h528) 

الكلمات الدلائليه
أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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