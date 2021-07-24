شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر الكويتية حنان الناصر تتحدث حول دورة تمنحك التغيير في عشرون يوماً والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 24 يوليه 2021

متابعات_الخليج 365

نشرت الدكتورة الكوتية حنان النصر عبر موقع التواصل الاجتماعي" تليجرام" تفاصيل دورة مجانية.



وقالت الناصر حول الدورة والتي جاءت تحت عنوان "ثمانون تغيير في عشرين يوم".

وأضافت بأن من مميزات هذه الدورة المجانية بأنها تدخلك في عالم التغيير الذي تريده.