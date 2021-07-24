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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر الكويتية حنان الناصر تتحدث حول دورة تمنحك التغيير في عشرون يوماً والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 24 يوليه 2021
متابعات_الخليج 365
نشرت الدكتورة الكوتية حنان النصر عبر موقع التواصل الاجتماعي" تليجرام" تفاصيل دورة مجانية.
وقالت الناصر حول الدورة والتي جاءت تحت عنوان "ثمانون تغيير في عشرين يوم".
وأضافت بأن من مميزات هذه الدورة المجانية بأنها تدخلك في عالم التغيير الذي تريده.
دورة مجانية تدخلك في عالم التغيير الذي تريدهhttps://t.co/7ovP3yusfq#عيد_الاضحى #عيدكم_مبارك #كل_عام_وانتم_بخير #عيد_اضحى_مبارك— د.حنان الناصر (@dr_h528)
دورة مجانية تدخلك في عالم التغيير الذي تريدهhttps://t.co/7ovP3yusfq#عيد_الاضحى #عيدكم_مبارك #كل_عام_وانتم_بخير #عيد_اضحى_مبارك— د.حنان الناصر (@dr_h528) July 19, 2021