القوى العاملة المصرية تعلن عن إجراءات جديدة لدخول أبوظبي

دبي - محمود عبدالرازق - وبحسب موقع "المصري اليوم"، تلقى وزير القوي العاملة محمد سعفان، تقريرًا من مكتب التمثيل العمالي التابع للوزارة بالسفارة المصرية بأبوظبي كشف عن إجراءات جديدة وضعتها الإمارة للدخول إليها.

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وقالت الملحق العمالى حنان شاهين، رئيس مكتب التمثيل العمالي بأبو ظبي، إنه تم اعتماد "السماح بدخول الإمارة خلال 48 ساعة من تلقي نتيجة سلبية لفحص مسحة الأنف (PCR)، وخلال 24 ساعة من تلقي نتيجة سلبية لفحص (DPI).

وأضافت أنه "يتعين على الأشخاص الذين دخلوا الإمارة بفحص (PCR) إجراء فحص (PCR) في اليوم الرابع من الدخول في حال الإقامة لمدة 4 أيام متتالية أو أكثر، بالإضافة إلى فحص (PCR) في اليوم الثامن من الدخول في حال الإقامة لمدة 8 أيام متتالية أو أكثر".

وتضمنت الإجراءات، بحسب الملحق العمالي المصري في أبو ظبي "أنه يتعين على الأشخاص الذين دخلوا الإمارة بفحص (DPI) إجراء فحص (PCR) في اليوم الثالث من الدخول في حال الإقامة لمدة 48 ساعة أو أكثر، بالإضافة إلى فحص (PCR) في اليوم السابع من الدخول في حال الإقامة لمدة 7 أيام متتالية أو أكثر".

وأكدت اللجنة أنه لا يمكن استخدام فحص (DPI) لدخول أبوظبي لمرات متتالية.

وأشارت الملحق العمالى، حنان شاهين، رئيسة مكتب التمثيل العمالي بأبو ظبي إلى أن "الإجراءات تطبق على جميع المواطنين والمقيمين المطعمين وغير المطعمين وسيتم فرض غرامات على من يتخلفون عن إجراء الفحوصات اللازمة".