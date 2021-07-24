تركيا... السيطرة على حرائق امتدت من الجانب السوري ... فيديو وصور

دبي - محمود عبدالرازق - وأفادت وكالة "الأناضول"، مساء اليوم السبت، بأن حرائق منطقة يايلاداغي التركية اندلعت في بلدة "كسب"، التابعة لمحافظة اللاذقية، في الشمال الغربي السوري، ثم امتدت إلى غابة تقع في موقع "تشاملي تبة" في يايلاداغي، وهي المنطقة التي تقع على الحدود التركية السورية.

وأكدت الوكالة التركية أن فرق الإطفاء في بلادها هرعت إلى مكان الحريق، على الفور، حيث تمكنت من إخماد الحرائق، والتي ألحقت ضررا يقدر بحوالي هكتار واحد من الجانب التركي.

وأشارت إلى أن الجانب السوري نجح بدوره في إخماد الحريق على أراضيه، لافتة إلى أنه لم يُعرف، سبب اندلاعه، حتى الآن.