الإرياني يوجه رسالة إلى السيسي

دبي - محمود عبدالرازق - © REUTERS / Amr Abdallah Dalsh

وتحتفل مصر بالذكرى الـ 69 لثورة 23 يوليو عام 1952.

وكتب الإرياني، على "تويتر"، اليوم السبت: "نهنئ جمهورية مصر العربية الشقيقة قيادة وحكومة وشعبا، بمناسبة الذكرى الـ 69 لثورة 23 يوليو المجيدة".

وقال وزير الإعلام اليمني: "تأتي ثورة 23 يوليو هذا العام في ظل ما تشهده مصر بقيادتها الرشيدة ممثلة فيالرئيس المناضل عبدالفتاح السيسي، من تنمية شاملة وتحولات نوعية في المجالات السياسية والاقتصادية والتنموية".

وقال السيسي، أمس الجمعة، إن ثورة 23 يوليو غيرت واقع الحياة على أرض مصر، مشيرا إلى أنها حققت تغييرات جذرية في جميع المجالات.

ولفت الرئيس المصري إلى أن ثورة 23 يوليو مثلت بداية لمسيرة جديدة في العمل الوطني، وساهمت في تحقيق آمال شعب مصر في تحولات نوعية، مشيرا إلى أنها أكدت على العلاقة الأبدية والراسخة بين الشعب وقواته المسلحة التي حملت لواء الثورة.

كما وجه السيسي التحية والتقدير إلى الرئيس الراحل محمد نجيب، الذي وصفه برمز هذه الثورة، مشيرا إلى أنه لبى نداء الواجب الوطنى في لحظة دقيقة وفارقة بكل شجاعة، كما وجه رسالة إلى قائدها الزعيم الراحل جمال عبد الناصر.