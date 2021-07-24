كورونا... المغرب يسجل أعلى معدل إصابات منذ نوفمبر الماضي

دبي - محمود عبدالرازق - كما أعلنت الوزارة تسجيل 23 حالة وفاة و1604 حالة شفاء خلال الـ 24 ساعة الماضية، بحسب وكالة الأنباء الرسمية.

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وبذلك، ارتفعت حصيلة الإصابات في المغرب منذ تفشي الوباء إلى 575 ألف و162 حالة من بينهم 9559 وفاة بنسبة تقدر بـ 1.7% من إجمالي المصابين.

وكانت أعلى حصيلة إصابات يومية عرفها المغرب قد سجلت في 12 نوفمبر الماضي، حيث سجلت البلاد آنذاك 6195 إصابة.

كما أكدت الوزارة أن 11 مليون و728 ألف و171 شخصا تلقوا الجرعة الأولى من اللقاح المضاد لكورونا، فيما تلقى 9 ملايين و794 ألف و265 شخصا الجرعة الثانية.

يشار إلى أن الحكومة المغربية اعتمدت أخيرا مجموعة إجراءات احترازية جديدة للحد من انتشار فيروس كورونا، منها حظر التنقل الليلي من 11 ليلا، إلى 4:30 صباحا، على أن يبدأ تنفيذ ذلك من مساء أمس الجمعة.