شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس الحكومة العراقية يعلن القبض على مخططى ومنفذى هجوم مدينة الصدر الدامى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن رئيس الحكومة العراقية مصطفى الكاظمى، اليوم السبت، القبض على مخططى ومنفذى هجوم مدينة الصدر الأخير فى بغداد.

وقال فى بيان صحفي بحسب" روسيا اليوم": "دموع ولوعة قلوب أهلنا عوائل شهداء مدينة الصدر كانت طريقنا ومنارتنا لتنفيذ عملية اعتقال كل الشبكة الإرهابية الجبانة التي خططت ونفذت الهجوم الغادر على سوق الوحيلات".

وأضاف، أن "عناصر الشبكة سيعرضون اليوم أمام القانون وأمام شعبنا، ويكونون عبرة لكل معتد باغ أثيم الرحمة لشهداء العراق، والقصاص للمجرمين".

أدان الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش بشدة، الهجوم المروع بالقنابل الذي استهدف مدنيين في سوق بمدينة الصدر بالعراق.

جاء ذلك في بيان للمنظمة أوردته وكالة الأنباء العراقية، اعتبرت فيه أن هذا الهجوم المميت قبيل عيد الأضحى هو تذكير لنا جميعا بأن آفة الإرهاب لا تعرف حدودا.

كما استنكر سفير الاتحاد الأوروبي في العراق مارتن هوث، التفجير الذي استهدف سوقا في مدينة الصدر وخلف عشرات الضحايا.

ونقلت وكالة الأنباء العراقية عن هوث قوله،"مرة أخرى قُتل وجُرح عدد من الأبرياء العراقيين في فجر عيد الأضحى المبارك، اللعنة لجماعة (داعش) الإرهابية التي يجب هزيمتها".

ومن جانبها، أدانت السفارة الألمانية لدى العراق حادث التفجير الإرهابي، وأعربت في بيان عن حزنها العميق إزاء الهجوم الإرهابي الوحشي في بغداد عشية عيد الأضحى.

يذكر أن سوق (الوحيلات) من الأسواق الشعبية المكتظة، ويعتبر سوقا للشرائح المجتمعية ذات الدخل المحدود.