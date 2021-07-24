الوزراء العراقى يوافق على تعاقد وزارة النفط مع شركة فرنسية لتنفيذ 4 مشاريع كبرى

القاهرة - سامية سيد - أعلن مجلس الوزراء العراقى، اليوم /السبت/، الموافقة على تعاقد وزارة النفط مع شركة "توتال" الفرنسية لتنفيذ أربعة مشاريع كبرى.

وقال المتحدث باسم مجلس الوزراء العراقى وزير الثقافة حسن ناظم - في تصريح نقلته قناة (السومرية نيوز) الإخبارية - إن "المشاريع الكبرى تتمثل في تطوير حقل أرطاوى النفطى، علاوة على مشروع حقن الماء العملاق، ومحطة شمسية بطاقة 1000 ميجا وات".



وفي سياق آخر، أكد ناظم أن الحكومة تهيأت جديا لتوزيع الأراضي السكنية على المواطنين، منوها بأن المنصة الإلكترونية للتقديم على الأراضي شهدت إقبالا واسعا من المواطنين.