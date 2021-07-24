شكرا لقرائتكم خبر عن اعتراض 3 مسيّرات مفخخة أطلقتها الحوثيين باتجاه جنوب السعودية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن التحالف العربى لدعم الشرعية في اليمن، أن دفاعاته الجوية اعترضت ودمّرت، ثلاث طائرات مسيّرة (مفخخة) أطلقتها الحوثيين فى اليمن، باتجاه المنطقة الجنوبية للمملكة العربية السعودية، بحسب وكالة الأنباء السعودية.