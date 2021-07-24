شكرا لقرائتكم خبر عن اعتراض 3 مسيّرات مفخخة أطلقتها الحوثيين باتجاه جنوب السعودية والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - أعلن التحالف العربى لدعم الشرعية في اليمن، أن دفاعاته الجوية اعترضت ودمّرت، ثلاث طائرات مسيّرة (مفخخة) أطلقتها الحوثيين فى اليمن، باتجاه المنطقة الجنوبية للمملكة العربية السعودية، بحسب وكالة الأنباء السعودية.
ودان التحالف استمرار جماعة الحوثي في أعمالها العدائية ومحاولاتها استهداف المدنيين و الأعيان المدنية، مؤكداً اتخاذ الاجراءات العملياتية لحماية المدنيين والأعيان المدنية من المحاولات العدائية.