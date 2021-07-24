ديوان أخبار وأشعار…موروث ابن درعان الثقافي لتراث رجال الحجر

الكويت - هبة التوبجي -

الخليج – سعيد ابوجلوي : سطر الشاعر والراوي محمد بن درعان الأحمري في ديوانه (أخبار وأشعار ومأثورات وآثار من بلاد رجال الحجر)أروع المكنونات التاريخية التي مثلت تحفة روائية ثقافية مليئة بالتأملات والتجارب والخلاصات القصصية القديمة الممزوجة بالأشعار النبطية والمرتبطة بالأماكن الأثرية التي قلّ ما تجد لها مثيل في الروايات المعاصرة،حيث رسمت نموذجاً مميزاً لتراث قبائل رجال الحجر في حقبة زمنية ماضية امتدت من بدايات القرن الثاني عشر إلى نهايات القرن العشرين،حيث حرص المؤلف على الجمع بين الفترات التي عاشتها الأجيال السابقة مع الشخصيات والرموز التي ارتبط ذكرها بتلك الأماكن الأثرية لتلك القبائل العريقة التي تضرب بأطنابها في العمق التاريخي لحجر ابن الهنوء ابن الأزد،

وقد لقي هذا الديوان إعجاباً من بعض رجال العلم البارزين في منطقة عسير ممن قرؤوه ووجدوا فيه من سمو الكلمة وعبق التاريخ وجمال الرواية ووضوح المعاني وإتحاف الرواية ما يجعل القارئ يُمعن كثيراً في محتوى هذا المؤلَف للإستفاده ثقافياً من هذه المأثورات التي حرص مدونها على جمعها بين جُنبات ديوانه واستقاها من خلاصة خبراته المتراكمة عبْر سنينه التي عاشها بين أفراد قبيلته ليرصد في مدونته حكمه ونصائحه ونقده الهادف والبناء تجاه بعض السلوكيات في المجتمع ،بالإضافة الى ما ذكره الكاتب خلال تعريفه لبعض المآثر والأماكن التراثية التي تحتضنها بعض قرى ومحافظات بلاد رجال الحجر مثل تنومه والنماص وغيرها.

وفي هذا العمل الأدبي المميز تجد أن المؤلف إستدرّ العواطف بالحنين إلى الماضي والوقوف على الأطلال وتخليد أسماء بعض الرموز البارزين من قبيلته وذكر عبقهم التاريخي بين أهلهم وقبائلهم ومجتمعهم حيث مجّد ذكرهم للأجيال المتعاقبه بعدهم ، وهنا يستشف القارئ مدى إخلاص المؤلف وصدق مشاعره تجاه أفراد قبيلته من خلال تخليد وتمجيد وذكر المآلي الحسنة لمن رحل من أفراد قبيلته وحفظ تراثهم ونقله في روزنامة ثقافية مميزة لجيل الأحفاد.

ومن المقتطفات الجميلة من خلال قراءتي لهذا الديوان ما وجدته من سرد أدبي لأشعار قديمة تم نقلها تواتراً ولم يسبق لغالبيتها أن أُرِّخ من قبل، فكان للراوي محمد بن درعان السبق الثقافي في تدوينها وحفظها في هذا الديوان ليكون مرجعاً ثقافياً موثقاً لمثل هذه الدرر التي كانت في طريقها للإندثار والنسيان لو لم توثق في هذا العمل الرائع..

ونذكر على سبيل المثال مقتطفات من قصيدة عبدالرحمن بن عبشان الذي عاش في القرن الرابع عشر وهو أحد رموز قبيلة آل لصلع بللحمر:

يالله يا رب يا مجري المقاديري

يا كاشف الضر عن عبد تلجا به

ارجوك تغفر ذنوبي وامح سياتي

امسيت قبر عميق اللحد وترابه

قال ابن عبشان من واضح تماثيله

يكفي قليله ولا يكثر ونعثا به

الى أن قال:

ملك السعودي وملكه تحت ملك الله

نرضى بملكه وغيره ما رضينا به

ملك السعودي على سنة رسول الله

وملة ترتضي غيره فكذابه

وهنا بعض الأبيات للمؤلف من قصائد الحِكم والنصائح:

يطيب الشعر ويدوَّن مع الأشعار

ويحسب شعر ويغني بطاروقه

اذا كانت بيوته واضحة الأفكار

يشوق سامعه نصه ومنطوقه

وأنا عندي نصايح شامله وكثار

مباديها رضا الرحمن وحقوقه

كريمٍ نعبده في سرنا وجهار

علينا طاعته والخوف من عوقه

الى أن قال:

وشدات النوايب كُن لها صبار

ولا تحزن ولو دنياك مسحوقه

ونفسك عزها يبقى لها مقدار

تموت بعز لا بالذل معلوقه

ومن قصائد المؤلف الرائعة في مدح قبائل الجنوب بالصفات الحميدة البعيده عن العصبية والتحزّب قال:

يا ديار العز يا شرح الصدور

يالديار الخضر سلوة خاطري

يا حضارة يا حقول ويا قصور

يا شموخ فوق غيم ماطري

يا كرم يا مجد يا نور وسرور

يا الجنوب اللي تشوف الناظري

الرجال احرار والزينات حور

اسمعي ما قال فيك الشاعري

الى أن قال:

أما أنا في حبها قلبي غيور

مثل قيس بحب ليلى العامري

لو يجيني الموت في ليلى الزهور

والا في لبنان وجنيف الثري

يا وريثي في الوصية لا تبور

ارجعوني ميت لديرة هلي

واطلبوا ربي لزلاتي غفور

رحمته حلمي ومن غيضه بري

بالإضافة إلى الكثير من الإثراءات الأدبية التي تخدم التراث والثقافة بمحتواها الشيّق والجميل وهو ما يميز هذا الديوان ويعيشه القارئ خلال رحلته الثقافية بين جُنُبات هذا المؤلَّف الغني بالصور الجمالية والآثار القديمة والأشعار الخالدة.