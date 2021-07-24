شكرا لقرائتكم خبر عن «قوات التحالف»: اعتراض وتدمير 3 طائرات مفخخة أطلقتها ميلشيا الحوثي على المملكة والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير: أعلنت قوات تحالف دعم الشرعية باليمن اليوم السبت أن الدفاعات الجوية اعترضت ودمرت 3 طائرات مسيّرة “مفخخة” أطلقتها المليشيا الحوثية الإرهابية تجاه المنطقة الجنوبية. وأشارت إلى أن ذلك استمرار من المليشيا الحوثية العدائية بمحاولات استهداف المدنيين والأعيان المدنية. وأكدت على اتخاذ الإجراءات العملياتية لحماية المدنيين والأعيان المدنية من المحاولات العدائية.

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