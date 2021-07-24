اخبار الخليج

وسائل إعلام سعودية: التحالف يدمر ثلاث طائرات مسيرة أطلقها الحوثيون صوب المملكة

0 نشر
0 تبليغ

دبي - محمود عبدالرازق - وقالت وكالة الأنباء "واس" نقلا عن بيان للتحالف العربي، إن "الدفاعات الجوية تعترض وتدمر ثلاث طائرات مسيّرة (مفخخة) أطلقتها المليشيا الحوثية الإرهابية تجاه المنطقة الجنوبية".

​وأكد التحالف في بيانه على "استمرار المليشيا الحوثية العدائية بمحاولات استهداف المدنيين والأعيان المدنية".

وشدد على أنه "يتخذ الإجراءات العملياتية لحماية المدنيين والأعيان المدنية من المحاولات العدائية".

​وتقود السعودية، منذ مارس/ آذار 2015، تحالفا عسكريا من دول عربية وإسلامية، دعما للحكومة اليمنية المعترف بها دوليا، في سعيها لاستعادة العاصمة صنعاء ومناطق واسعة في اليمن، سيطرت عليها "أنصار الله" أواخر 2014، من جهتها تنفذ الجماعة هجمات بطائرات دون طيار، وصواريخ بالستية، وقوارب مفخخة؛ تستهدف قوات سعودية ويمنية داخل اليمن وأراضي المملكة.

 

الكلمات الدلائليه
أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا