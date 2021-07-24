السعودية تمدد مشروعا لنزع الألغام في اليمن لمدة عام

دبي - محمود عبدالرازق - جاء هذا في تصريحات لعبد الله الربيعة، المستشار بالديوان الملكي والمشرف العام على مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، بحسب وكالة الأنباء السعودية (واس).

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وقال الربيعة إن المشروع نجح حتى اليوم في نزع 263428 من الألغام والقذائف المتنوعة "زرعتها جماعة الحوثيين في مناطق الصراع في اليمن".

واتهم الربيعة جماعة "أنصار الله" (الحوثيين)، بمحاولة إخفاء هذه الألغام بأشكال وألوان وطرق مختلفة، الأمر الذي راح ضحيته عدد كبير من الأطفال والنساء والمسنين.

وكان المركز قد أطلق في 25 يونيو/ حزيران 2018، المرحلة الأولى من مشروع "مسام" لنزع الألغام في اليمن، بتكلفة بلغت 40 مليون دولار، بتمويل سعودي لمدة خمس سنوات.

وتسببت الألغام، في حصد أرواح آلاف اليمنيين، بالإضافة إلى إصابة عشرات الآلاف بإصابات خطيرة وبتر للأعضاء.

وتقول وزارة حقوق الإنسان التابعة للحكومة اليمنية، إن جماعة الحوثي زرعت ما يزيد على مليون لغم في المحافظات اليمنية منذ بداية الحرب في عام 2015، في نسبة هي الأعلى منذ الحرب العالمية الثانية.