شكرا لقرائتكم خبر عن موقف إنساني نبيل.. متطوعة تربط حذاء مسنة بالمسجد الحرام ( فيديو) والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير: تداول مغردون على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”، مقطع فيديو يظهر قيام متطوعة بالمسجد الحرام بعمل إنساني نبيل تجاه سيدة مسنة خلال موسم الحج. ويوضح المقطع المتداول، قيام المتطوعة بربط حذاء السيدة المسنة داخل المسجد الحرام، لتقابل السيدة هذا الموقف بعبارات إشادة تجاه المتطوعة.

كانت هذه تفاصيل خبر موقف إنساني نبيل.. متطوعة تربط حذاء مسنة بالمسجد الحرام ( فيديو) لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة تواصل وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.