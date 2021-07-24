القبض على مقيمَين انتحلا صفة رجال الأمن وسرقة سكن مقيم

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جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير: صرح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة مكة المكرمة أن المتابعة الأمنية أسفرت عن تمكن قوات الأمن من ضبط مقيمين ميانيماريين في العقد الثالث والخامس من العمر، قاما بانتحال صفة رجال الأمن، وقاما بسرقة سكن مقيم. وأوضح أنه جرى إيقافهما، واتخذت بحقهما الإجراءات النظامية، وإحالتهما للنيابة العامة لمباشرة التحقيق. ظهرت المقالة القبض على مقيمَين (ميانماريين) لانتحالهما صفة رجال الأمن وسرقة سكن مقيم.

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