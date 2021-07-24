بغداد: أمريكا تعد بتخصيص 500 مليون دولار لمساعدة مفوضية الانتخابات العراقية

دبي - محمود عبدالرازق - بغداد- سبوتنيك. جاء هذا في بيان صادر عن وزارة الخارجية العراقية، اليوم السبت.

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وقال البيان إن "بلينكن أكد أن الولايات المتحدة ملتزمة بمساعدة العراق وضمان أمن الانتخابات، مُثمناً إشارة المرجع السيد علي السيستاني إلى ضرورة الرقابة الدوليّة، وقرار مجلس الأمن، مُشيراً إلى العمل مع الكونغرس لتخصيص خمسمائة مليون دولار لمساعدة مُفوضية الانتخابات، وتوفير التدريب والمشورة، وتشجيع العراقيَّين على المُشاركة الواسعة في الانتخابات المقبلة".

من جانبه، أعرب فؤاد حسين، عن "تطلـُّع بغداد لدعم، وتعزيز العلاقات الثنائيَّة بين البلدين بما يعكس استراتيجيتها"، مُؤكّداً على "ضرورة التعاون لتحقيق المصالح المُشترَكة للشعبين الصديقين".

وكانت مفوضية الانتخابات في العراق، أكدت يوم الخميس الماضي، أن آخر موعد لقبول طلبات الانسحاب من الانتخابات العراقية المقرر إجراؤها في العاشر من أكتوبر/ تشرين الأول المقبل، كان يوم 20 يونيو/ حزيران الماضي.