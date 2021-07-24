روسيا ترسل 160 طنا من المساعدات الطبية واللقاحات إلى سوريا

دبي - محمود عبدالرازق - وأرسلت روسيا 160 طنا من المساعدات المتمثلة في 250 ألف جرعة من لقاح "سبوتنيك لايت"، ومستلزمات طبية تتعلق بالفحوص الطبية المخبرية للكشف عن فيروس "كورونا" المستجد، تكفي لمليون مسحة طبية، وفقا لما نقلته وكالة أنباء "سانا" السورية.

وكانت الدفعة الأولى من المساعدات الطبية الروسية لسوريا وصلت إلى مطار دمشق الدولي شهر أبريل/ نيسان 2020، في سياق ردم الهوة الصحية التي كرستها العقوبات الغربية على هذا البلد الشرق أوسطي، وبين قدرة الحكومة السورية على دعم البيئة المناسبة لمكافحة انتشار فيروس "كورونا" على المستوى الأفقي.

وتضمنت الدفعة الروسية الأولى التي تسلمتها وزارة الصحة السورية بالتزامن مع تصاعد الهجمة الأولى لفيروس "كورونا المستجد" آنذاك، نحو 10 آلاف اختبار خاص بالكشف عن الإصابة بالفيروس، إضافة إلى 50 جهاز تنفس اصطناعي، و1000 لباس واق ضد الفيروس متكرر الاستخدام، ومثلها 1000 لباس واق للاستعمال مرة واحدة.