الجزائر تقرر إغلاق عدد من شواطئ العاصمة لمواجهة كورونا

دبي - محمود عبدالرازق - وقالت مصالح الوزارة الأولى، إن شاطئي نادي الصنوبر البحري وموريتي، سيتم إغلاقهما بداية من الأحد، بحسب صحيفة "النهار".

وذكر بيان للمصالح ذاتها، أن هذا القرار صدر عقب تسجيل العديد من الإصابات بفيروس كورونا على مستوى الشاطئين المذكورين.

ولفت البيان إلى أن السلطات الجزائرية وفرت كافة الإمكانيات اللازمة من أجل تعقيم الأماكن التي يرتادها المواطنون، في جميع شواطئها.

ويوم أمس، أعلنت السلطات الصحية في الجزائر، أنها استلمت أكثر من مليوني جرعة من اللقاح الصيني "كورونافاك" المضاد لفيروس كورونا المستجد.