اخبار الخليج

الجزائر تقرر إغلاق عدد من شواطئ العاصمة لمواجهة كورونا

0 نشر
0 تبليغ

دبي - محمود عبدالرازق - وقالت مصالح الوزارة الأولى، إن شاطئي نادي الصنوبر البحري وموريتي، سيتم إغلاقهما بداية من الأحد، بحسب صحيفة "النهار".

وذكر بيان للمصالح ذاتها، أن هذا القرار صدر عقب تسجيل العديد من الإصابات بفيروس على مستوى الشاطئين المذكورين.

ولفت البيان إلى أن السلطات الجزائرية وفرت كافة الإمكانيات اللازمة من أجل تعقيم الأماكن التي يرتادها المواطنون، في جميع شواطئها.

ويوم أمس، أعلنت السلطات الصحية في الجزائر، أنها استلمت أكثر من مليوني جرعة من اللقاح الصيني "كورونافاك" المضاد لفيروس كورونا المستجد.

الكلمات الدلائليه
أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا