شكرا لقرائتكم خبر عن الخارجية الأردنية: المتسللون إلى إسرائيل عبر حدودنا يحملون جنسيات أجنبية والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - أعلنت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين الأردنية اليوم /السبت/ أن الأشخاص الذين تسللوا عبر الحدود الأردنية إلى إسرائيل، جميعهم من جنسيات أجنبية، وليس من بينهم أي أردني.
وأوضح الناطق الرسمي باسم الخارجية ضيف الله الفايز - وفقا لوكالة الأنباء الأردنية - أن الجهات الأردنية المختصة تتابع حيثيات الموضوع.
وكان المتحدث باسم الجيش الإسرائيلى أفيخاى أدرعى قد أعلن - عبر حسابه على "تويتر"، في وقت سابق اليوم - أن القوات رصدت تسلل 5 مشتبه بهم إلى داخل الأراضى الإسرائيلية عبر الحدود مع الأردن، مؤكدا أن المشتبه بهم لم يكونوا مسلحين.