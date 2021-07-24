شكرا لقرائتكم خبر عن الخارجية الأردنية: المتسللون إلى إسرائيل عبر حدودنا يحملون جنسيات أجنبية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين الأردنية اليوم /السبت/ أن الأشخاص الذين تسللوا عبر الحدود الأردنية إلى إسرائيل، جميعهم من جنسيات أجنبية، وليس من بينهم أي أردني.