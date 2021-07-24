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الخارجية الأردنية: المتسللون إلى إسرائيل عبر حدودنا يحملون جنسيات أجنبية

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القاهرة - سامية سيد -  أعلنت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين الأردنية اليوم /السبت/ أن الأشخاص الذين تسللوا عبر الحدود الأردنية إلى إسرائيل، جميعهم من جنسيات أجنبية، وليس من بينهم أي أردني.

وأوضح الناطق الرسمي باسم الخارجية ضيف الله الفايز - وفقا لوكالة الأنباء الأردنية - أن الجهات الأردنية المختصة تتابع حيثيات الموضوع.
وكان المتحدث باسم الجيش الإسرائيلى أفيخاى أدرعى قد أعلن - عبر حسابه على "تويتر"، في وقت سابق اليوم - أن القوات رصدت تسلل 5 مشتبه بهم إلى داخل الأراضى الإسرائيلية عبر الحدود مع الأردن، مؤكدا أن المشتبه بهم لم يكونوا مسلحين.

 

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أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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