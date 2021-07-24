الجيش الصومالى يسيطر على قاعدة لمليشيا الشباب جنوبى محافظة "مدغ"

القاهرة - سامية سيد - سيطرت قوات الجيش الصومالى، اليوم /السبت/، على قاعدة لمليشيا الشباب المرتبطة بتنظيم القاعدة في منطقة شبيلو جنوبي محافظة مدغ.

وأوضحت وكالة الأنباء الصومالية أن قوات الجيش شنت هجوما على قاعدة مليشيا الشباب في منطقة شبيلو، وألحقت خسائر في صفوف مليشيا الشباب.

يذكر أن الجيش الصومالي حقق انتصارات متتالية في المعارك التي يخوضها ضد عناصر مليشيا الشباب جنوب محافظة مدغ، حيث سيطر على القواعد التي كانت تخطط منها عناصر المليشيات لعملياتها الإرهابية.