تحذيرات من أمطار غزيرة وعواصف رعدية تضرب 9 ولايات سودانية

دبي - محمود عبدالرازق - جاء ذلك في بيان لوحدة الإنذار المبكر التابعة للهيئة، بحسب وكالة الأنباء السودانية الرسمية (سونا).

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وحذرت الوحدة من أمطار بين متوسطة إلى غزيرة وعواصف رعدية تضرب ولايات البحر الأحمر والجزيرة وسنار والقضارف والنيل الأبيض وكسلا وجنوب كردفان وجنوب وغرب دارفور.

وقالت إن هذه الأمطار قد تتسبب في جريان عال للمياه في المناطق المنخفضة والوديان، وذلك اعتبارا من اليوم السبت وحتى صباح الاثنين المقبل، داعية المواطنين إلى تنظيم أنشطتهم الخارجية بموجب التنويه، والقيادة بحذر على الطرق السريعة.

والعام الماضي، قتل 128 شخصا وأصيب العشرات، وتضرر نحو مائة ألف منزل في السودان، جراء السيول والفيضانات التي ضربت البلاد خلال موسم الأمطار الخريفية.