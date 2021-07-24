شكرا لقرائتكم خبر عن إنقاذ 182 مهاجرا غير شرعى قبالة السواحل الليبية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أنقذت القوات البحرية الليبية، اليوم السبت، 182 مهاجرًا غير شرعى من جنسيات مختلفة قبالة السواحل الليبية، كانوا فى طريقهم للشواطئ الأوروبية على متن قارب مطاطي.

وأوضحت رئاسة أركان القوات البحرية الليبية - فى بيان أوردته بوابة الوسط الليبية - أن زورقا تابعا لحرس السواحل الليبية تمكن من إنقاذ هؤلاء المهاجرين فى إطار الجهود الإنسانية والمهام السيادية لحماية السواحل الليبية وتقديم خدمات البحث والإنقاذ فى منطقة المسؤولية الليبية.

وبحسب البيان، تحرك الزورق (فزان)، فور تلقيه نداء استغاثة، وبعد إتمام عملية الإنقاذ أُنزل المهاجرون فى نقطة إنزال قاعدة طرابلس البحرية، ونقلوا إلى جهاز مكافحة الهجرة غير الشرعية.