شكرا لقرائتكم خبر عن «الأرصاد» توضح أعلى درجة حرارة مسجلة في «مصايف» المملكة والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير: أوضح المركز الوطني للأرصاد في تغريدة على حسابه بوقع “تويتر”، درجات الحرارة العظمي في مصايف المملكة المسجلة اليوم. وسجلت محافظة الطائف بمنطقة مكة المكرمة أعلى درجة بـ32 درجة، تلتها بلجرشي. أما السودة فقد سجلت أقل درجة حرارة في مصايف المملكة بتسجيلها 21 درجة مئوية ، ثم النماص 26و بللسمر 26 درجة مئوية.

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