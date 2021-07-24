العراق يوقع اتفاقا لتزويد لبنان بمليون طن من زيت الوقود سنويا

دبي - محمود عبدالرازق - بغداد - سبوتنيك. وقال بيان صادر عن المكتب الإعلامي لرئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي: "َجرت اليوم السبت، وبرعاية رئيس مجلس الوزراء السيد مصطفى الكاظمي، مراسم توقيع اتفاق بين العراق ودولة لبنان الشقيقة، لبيع مليون طن من مادة زيت الوقود الثقيل بالسعر العالمي، على أن يكون السداد بالخدمات والسلع".

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ووقّع الاتفاق عن الجانب العراقي وزير المالية، علي عبد الأمير علاوي، فيما وقّع عن الجانب اللبناني وزير الطاقة والمياه، ريمون غجر، كما وقع مدير عام شركة تسويق النفط العراقية، علاء الياسري، والمديرة العامة لمنشآت النفط في وزارة الطاقة اللبنانية، أورو فغالي.

والشهر الماضي، أعلنت حكومة تصريف الأعمال اللبنانية أن رئيسها، حسان دياب، تبلغ رسميا من العراق بمضاعفة كمية النفط المقررة للبنان من 500 ألف طن إلى مليون طن سنويا.

وكانت وزارة النفط العراقية، أعلنت في ديسمبر/ كانون الأول الماضي، عن الاتفاق على تزويد لبنان بالوقود لتوليد الطاقة خلال العام الحالي وفق أسعار النشرة العالمية.