التعليم المصرية توضح حقيقة وفاة طالبة ثانوية بسبب صعوبة الامتحان

دبي - محمود عبدالرازق - ونعيت الطالبة منار محمد عبد الباقي، التي توفيت في محافظة المنوفية، قبل بداية امتحان مادة الفيزياء، صباح اليوم السبت، حسبما نقل موقع "صدى البلد".

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ونفت وزارة التعليم ما تردد بشأن وفاة الطالبة بسبب صعوبة امتحان الفيزياء، مشيرة إلى أنه تم نقل الطالبة إلى المستشفى قبل موعد بدء لجنة الامتحان الذي كان مقررا له تمام الساعة العاشرة صباحًا.

جاء ذلك بعدما أبلغت مديرية التربية والتعليم في المنوفية غرفة العمليات المركزية بالوزارة، بأنه في تمام التاسعة وأربعين دقيقة صباح اليوم، وأثناء دخول الطالبة المتوفاة اللجنة أصيبت بحالة إغماء.

هرعت الزائرة الصحية للتعامل مع الحالة ومحاولة إعادة الطالبة إلى وعيها، كما تم استدعاء سيارة الإسعاف فورًا ونقلتها إلى مستشفى منوف العام لإسعاف الطالبة لكنها لفظت أنفاسها الأخيرة إثر هبوط حاد في الدورة الدموية.

وتم نقل الطالبة بالصف الثالث الثانوي جثة هامدة إلى مستشفى منوف العام، وإخطار اللواء أحمد فاروق القرن مدير أمن المنوفية، وحُرر محضر بالواقعة، فيما أخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

من جانبه، صرح أحمد سويد، وكيل وزارة التربية والتعليم في محافظة المنوفية، بأنه أثناء إجراءات دخول الطلاب امتحان الفيزياء لطلاب الصف الثالث الثانوى أصيبت طالبة بإغماء أثناء صعودها للسلم للوصول إلى اللجنة.