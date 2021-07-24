مقتل وإصابة 48 شخصا بمواجهات بين الجيش اليمني و"أنصار الله" في مأرب

دبي - محمود عبدالرازق - © REUTERS / MOHAMED AL-SAYAGHI

القاهرة – سبوتنيك. وقال مصدر عسكري يمني، لوكالة "سبوتنيك"، إن "أنصار الله نفذت هجمات مكثفة على مواقع للجيش اليمني في جبهتي الكَسّارة والمَشْجَح غربي مأرب"، مضيفا أن طيران التحالف ساند الجيش اليمني في صد هجمات جماعة الحوثي بغارات مكثفة استهدفت مواقع وتحركات الجماعة ألحقت بها خسائر في العدد والعتاد.

ووفقاً للمصدر، فقد أوقعت المعارك نحو 18 قتيلاً من الجانبين بينهم قائد ميداني من "أنصار الله"، في حين أصيب 30 من الطرفين غالبيتهم من المهاجمين.

والاثنين الماضي، أعلن الجيش اليمني تمكن قواته من السيطرة على مواقع ومرتفعات حاكمة باتجاه وادي الوينان منها جبال المنصاعة وأم القبور والشهيد وتويلقة وتباب علفاء، وذلك بعد ساعات من تحرير جبل قبيس والكتف في حَيد آل أحمد شرق مديرية رَحبة جنوب مأرب.

واستعادت قوات الجيش اليمني، السبت الماضي، خلال معارك مع "أنصار الله"، مناطق ومواقع في الجبهة الجنوبية لمحافظة مأرب بينها مواقع الخرفة في حَيد آل أحمد بمديرية رَحبة، ومناطق أخرى في جبهة المشِيريف الفاصلة بين محافظتي مأرب والبيضاء، وفقاً لموقع وزارة الدفاع اليمنية.

وتشهد محافظة مأرب الغنية بالنفط، منذ مطلع فبراير/ شباط الماضي، معارك محتدمة بين الجيش اليمني وجماعة الحوثيين، إثر إطلاق الجماعة حملة عسكرية تستميت للسيطرة على مدينة مأرب، مركز محافظة مأرب آخر معاقل الحكومة المعترف بها دولياً شمالي البلاد، والتي تضم مقر وزارة الدفاع وقيادة الجيش اليمني، إضافة إلى حقول ومصفاة صَافِر النفطية، وتمثل السيطرة عليها أهمية سياسية وعسكرية واقتصادية كبيرة في الصراع باليمن.