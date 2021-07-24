قرار جديد من السعودية بشأن المساجد ودعوة للمصلين

دبي - محمود عبدالرازق - وقالت الوزراة، إن "مجموع ما تم الانتهاء من تعقيمه واكتمال جاهزيته وصل خلال 168 يوماً، إلى 1891 مسجداً، وذلك في إطار الحرص على سلامة المصلين"، موضحة أن المساجد التي جرى تعقيمها احترازياً وإعادة فتحها، هي خمسة مساجد في الرياض، ومسجدان في كل من منطقتَي القصيم وجازان، ومسجد واحد في عسير، ومسجد واحد في الباحة.

وأشارت الي أن تلك الإجراءات المتخذة لمزيد من الحرص على سلامة المصلين، إضافة إلى عمليات النظافة والصيانة المستمرة لجميع المساجد، داعية المصلين ومنسوبي المساجد، إلى الالتزام بالتعليمات الخاصة بالإجراءات الاحترازية عند ذهابهم للمساجد، ومن ذلك لبس الكمامة، وإحضار السجادات الخاصة بهم، وتحقيق التباعد الجسدي لسلامتهم.

​وأعلنت وزارة الصحة السعودية، اليوم السبت، تسجيل 1256 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا (كوفيد-19)، ليصبح الإجمالي 516949 إصابة.

وقالت الوزارة إنه "تم تسجيل 1155 حالات تعافٍ جديدة ليصبح الإجمالي 497965 حالة ولله الحمد، مؤكدة تسجيل 14 حالة وفاة جديدة، ليرتفع الإجمالي إلى 8155 وفاة. وكشفت الوزارة أن عدد الحالات النشطة بلغ 10829 والحالات الحرجة 1385 حالة".