شلالات نياغرا تضاء بألوان العلم المصري... فيديو

دبي - محمود عبدالرازق - وقالت وزارة الخارجية المصرية في بيان لها، اليوم السبت، إنه بمبادرة من سفارة مصر في كندا، تزينت شلالات نياغرا الشهيرة عالميا بألوان العلم المصري، مساء الجمعة، بمناسبة العيد القومي لجمهورية مصر العربية، عيد ثورة 23 يوليو".

وأضافت الوزارة أن "العديد من أبناء الجالية المصرية في كندا شاركوا في هذا الحدث الفريد، حيث وجهت السفارة في كندا الدعوة لهم لمشاهدة تلك اللحظة الفريدة".

© REUTERS / Amr Abdallah Dalsh

وأشارت الوزارة إلى أن "السفارة المصرية في كندا نظمت على مدار شهر يوليو العديد من الفعاليات الافتراضية والفعلية للاحتفال بكل من العيد القومى المصرى وشهر التراث المصري الذي يتم إحياؤه فى شهر يوليو من كل عام بكندا".

وكان الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، قد هنأ المصريين، أمس الجمعة، بمناسبة الذكرى الـ69 لثورة 23 يوليو 1952، مشيرا إلى أنها "وضعت مصر على خريطة العالم السياسي".

وأكد أن "ثورة يوليو كانت بداية لمسيرة جديدة من العمل الوطني لتحقيق آمال شعب مصر في أحداث تحولات نوعية في كافة المجالات السياسية والاقتصادية والاجتماعية".

كما وجه السيسي التحية والتقدير إلى رمز هذه الثورة الرئيس الراحل محمد نجيب الذي لبى بشجاعة نداء الواجب الوطنى في لحظة دقيقة وفارقة، وإلى قائدها الزعيم الراحل جمال عبد الناصر.