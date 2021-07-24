مصر... رد رسمي على حقيقة تأثر وسائل النقل الجماعي بأحدث ارتفاع لأسعار البنزين

دبي - محمود عبدالرازق - ونفت وزارة التنمية المحلية هذه الأخبار، وشددت على أنه لا صحة لزيادة تعريفة الركوب لسيارات النقل الجماعي والسرفيس بالمحافظات تزامنا مع تعديل أسعار البنزين، وفقا لـبيان صادر عن مجلس الوزراء المصري.

© Sputnik . Mikhail Mprdasov

وبينت الوزارة أن تعريفة الركوب لجميع سيارات النقل الجماعي والسرفيس بمختلف المحافظات المصرية ثابتة ولم تتغير، كما شددت على أنها تجري حملات تفتيشية بكل محافظة لضبط أي محاولات للتلاعب بتعريفة الركوب المقررة.

كما أوضحت وزارة التنمية المحلية المصرية في أن تلك الحملات التفتيشية تتضمن التأكد من وضع الملصق الخاص بسيارات النقل الجماعي والسرفيس، والذي يشضمل خط السير والأجرة المقررة.

واتخذت الحكومة المصرية، أمس الجمعة، قرارا جديدا بشأن أسعار البنزين.

وجاء في تقرير مطول لصحيفة "المصري اليوم"، أمس الجمعة، أن لجنة التسعير للمنتجات البترولية قررت زيادة أسعار البنزين 80 و92، مع ثبات سعر السولار، بداية من أمس، الجمعة.

وذكرت الصحيفة أن لجنة التسعير للمنتجات البترولية الخاصة بمتابعة وتنفيذ آليات تطبيق تسعير تلك المنتجات، بشكل ربع سنوي، قررت في اجتماعها المنعقد، عقب انتهاء شهر يونيو/حزيران الماضي، التوصية بتعديل أسعار المنتجات البترولية الحالية السائدة في السوق المحلي.

وتأتي التوصية الجديدة خلال الربع الثالث من العام الجاري، اعتبارا من شهر يوليو/تموز ـ سبتمبر/أيلول 2021، بحيث يتم تعديل سعر بيع منتجات البنزين بأنواعه الثلاثة، بداية من الساعة التاسعة من صباح اليوم، كالاتي 6.75 جنيه للتر البنزين 80، و9 جنيه للتر البنزين 95، و8 جنيه للتر البنزين 92، أي بزيادة سعر البنزين بأنواعه 25 قرشا للتر، على أن يتم تثبيت سعر بيع السولار عند 6.75 جنيه للتر الواحد.

وتأتي توصيات لجنة التسعير في ظل الأوضاع الاقتصادية الحالية التي يمر بها العالم، خاصة التذبذب الشديد في الأسعار العالمية، وهو نتيجة لتداعيات جائحة كورونا.