شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الطاقة اللبنانى: توقيع اتفاقية لاستيراد مليون طن وقود من العراق والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال وزير الطاقة بحكومة تصريف الأعمال اللبنانية ريمون غجر، إنه وقع اتفاقية مع الحكومة العراقية لاستيراد مليون طن من الوقود لصالح مؤسسة كهرباء لبنان.

وأضاف غجر - فى تصريح فور عودته للبنان اليوم، قادما من العراق - أن الاتفاقية تنص على إمداد لبنان بالوقود العراقى مقابل خدمات لم يحددها الوزير، ومؤكدا أن الاتفاقية تغطى احتياجات كهرباء لبنان لمدة 4 أشهر كاملة.

وكان الرئيس اللبنانى ميشال عون قد أكد - أمس - أن إجراءات حل أزمة نقص الكهرباء والوقود اللازم للمنشآت السياحية ستكون قيد التنفيذ خلال يومين، مؤكدا توجه وزير الطاقة اللبنانى اليوم مع المدير العام للأمن العام اللواء عباس ابراهيم للعراق لتوقيع اتفاقية استيراد الوقود لحل أزمة الكهرباء فى لبنان.