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شكرا لقرائتكم خبر عن «الغذاء والدواء» توضح كمية اللحوم المناسبة لصحة الإنسان.. إنفوجراف والان نبدء بالتفاصيل
جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:
وجهت الهيئة العامة للغذاء والدواء نصائح مهمة بشأن كمية اللحوم المناسبة لجسم الإنسان.
ونصحت في “إنفوجراف” نشرته على حسابها بموقع “تويتر”، بأن يبلغ عدد الحصص اليومية للفرد من اللحوم، من 2-3 حصص، حيث تعادل الحصة الواحدة 30 جرامًا.
وأكدت الهيئة أنه بشكل عام يجب ألًا يتجاوز معدل استهلاك الفرد من اللحوم يومياً عن 70 جرامًا، لافتة إلى أهمية معرفة الاحتياج اليومي للفرد من البروتينات.
وأشارت إلى أن استهلاك الفرد من البروتين في اليوم يمثل من 15إلى 20% من معدل الاحتياج اليومي من السعرات الحرارية (2000سعرة حرارية) وهو ما يعادل 300 إلى 400 سعرة حرارية.
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