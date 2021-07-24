شكرا لقرائتكم خبر عن مدير مركز الطب البديل يحذر من الإفراط في استخدام خلطات الأعشاب.. تؤدي إلى هذه الأمراض والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير: حذر ،مدير الشؤون الفنية بمركز الطب البديل، الدكتور سعد باسلوم من استخدام خلطات الأعشاب بدون وصفة طبية مناسبة. وأوضح في مقابلة مع “الإخبارية”، أن الاستخدام المفرط للأعشاب بدون العودة للطبيب قد يصيب بالتسمم. وأضاف أن الأعشاب كما أن لها فوائد فإن لها أضرار على صحة الجسم مالم تكن ذات وصفة طبية، حيث تؤثر على وظائف الكلي والكبد.

كانت هذه تفاصيل خبر مدير مركز الطب البديل يحذر من الإفراط في استخدام خلطات الأعشاب.. تؤدي إلى هذه الأمراض لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة تواصل وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.