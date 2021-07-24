حزب عراقي يقاطع الانتخابات البرلمانية بعد أيام من انسحاب مقتدى الصدر

دبي - محمود عبدالرازق - © AFP 2021 / HAIDAR HAMDANI

وقال عضو اللجنة المركزية للحزب الشيوعي، رضا الظاهر، في مؤتمر صحفي عقده الحزب الشيوعي في محافظة كركوك شمالي العراق، إن "قرار مقاطعة الانتخابات البرلمانية المقبلة، جاء بسبب تعمق الأزمة السياسية والأمنية في البلاد".

وأوضح أن "استحواذ قوى على المشهد السياسي، واستشراء الفساد، وعمليات الاغتيال والاختطاف والترويع، وتردي الأوضاع المعيشية، عوامل لا توفر أجواء مناسبة لإجراء انتخابات حرة ونزيهة".

وكان زعيم التيار الصدري في العراق مقتدى الصدر، قال، إنه لن يشارك في الانتخابات العراقية المقبلة ولن يدعم أي حزب، مشيرا إلى أنه لن يشارك في الانتخابات حفاظا على ما تبقى من البلاد. وفقا لـ "رويترز".

من جانبها، أكدت مفوضية الانتخابات في العراق، يوم الخميس الماضي، أن آخر موعد لقبول طلبات الانسحاب من الانتخابات العراقية المقرر إجراؤها في العاشر من أكتوبر/ تشرين الأول المقبل، كان يوم 20 يونيو/ حزيران الماضي.

وقالت المتحدثة باسم مفوضية الانتخابات في العراق، جمانة الغلاي، في تصريحات مع وكالة "سبوتنيك": "مفوضية الانتخابات استقبلت طلبات الانسحاب، خلال الفترة من 13 يونيو/ حزيران الماضي ولغاية يوم 20 من الشهر نفسه. وكان هذا آخر موعد لقبول طلبات الانسحاب، وبالتالي ليس هناك أي تقديم للانسحاب بعد هذا الموعد".

وأضافت أن "قرار مجلس المفوضين لا يزال جار، بأن يوم 20 يونيو/ حزيران كان آخر موعد لاستقبال طلبات الانسحاب؛ ويبقى القرار الفيصل لمجلس المفوضين".