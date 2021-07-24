خبير أمني: الحديث عن حاجة القوات العراقية للدعم الأمريكي يمنح تبريرا لبقاء القوات الأجنبية بالعراق

دبي - محمود عبدالرازق - وحول إمكانية توصل جولة الحوار الاستراتيجي الأخيرة لآلية للانسحاب الأمريكي من العراقي، قال الجحيشي لـ"راديو سبوتنيك" إن "هذه ليست جوله حوار استراتيجي ولا هي من أجل موضوع الانسحاب أو تقليل القوات، لكنها تأتي من أجل تفاهمات خارج نطاق هذا الموضوع ما بين الإدارة الأمريكية وبين الكاظمي".

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وأكد الخبير أن "هناك تناقض كبير بين القادة العسكريين والأمنيين فيما يتعلق بقدرة القوات العراقية على ملء الفراغ الأمني بعد الانسحاب الأمريكي، فمنهم من يرى أن القوات العراقية مازالت بحاجة لمساندة جوية وتعاون استخباري ولوجستي، والبعض الآخر يرى أنه لا توجد حاجة لهذا الدعم".

وأكد أن "الحكومة العراقية لم تجزم حتى الآن ولم تصرح علنا بوجود حاجة لهذه القوات من عدمه ولايوجد كلام مباشر في هذا السياق".