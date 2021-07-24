السفارة الروسية في مصر تعلن موعد وعدد الرحلات المقررة إلى الغردقة وشرم الشيخ

دبي - محمود عبدالرازق - وقالت السفارة الروسية في القاهرة في بيان على صفحتها الرسمية في "فيسبوك": "في 23 يوليو، عُقد اجتماع لمركز عمليات مكافحة كورونا التابع للحكومة الروسية بشأن استئناف الرحلات الجوية بين روسيا ومدينتي الغردقة وشرم الشيخ المصرية".

وأضافت السفارة أنه "بناء على نتائج الاجتماع، فقد تقرر استئناف حركة الطيران بين روسيا والغردقة وشرم الشيخ يوم 9 أغسطس/آب المقبل".

وأوضحت أن "عودة الحركة ستكون بمعدل 5 رحلات أسبوعيا من موسكو إلى الغردقة وشرم الشيخ".

© Sputnik . Mikhael Klimentyev

كما أكدت السفارة أن "قرار زيادة عدد الرحلات الجوية إلى المنتجعات المصرية، وانطلاقها من مدن روسية أخرى، سيكون بناء على نتائج زيارة الوفد الروسي إلى مصر لتقييم الوضع الوبائي فيها".

يذكر أن مركز عمليات مكافحة كورونا في روسيا قد أعلن، في وقت سابق، أنه سيبحث في اجتماع عدد الرحلات الجوية التي يمكن تنظيمها إلى المنتجعات المصرية، وذلك بعد قرار الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بإلغاء مرسوم حظر الرحلات الجوية إلى الغردقة وشرم الشيخ.

وكانت حركة الطيران بين مصر وروسيا قد توقفت في عام 2015، عقب سقوط طائرة ركاب روسية في سيناء، إثر عمل إرهابي.

واستؤنفت حركة الطيران بين روسيا ومطار القاهرة عام 2018، بينما استمر توقف رحلات الطيران العارض من روسيا إلى المنتجعات السياحية المصرية، حتى استكمال مجموعة من اشتراطات الأمان التي طلبتها روسيا.