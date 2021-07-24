الأردن يعلق على تسلل 5 أشخاص عبر حدوده إلى إسرائيل

دبي - محمود عبدالرازق - وقال المتحدث باسم الخارجية الأردنية إن المتسللين عبر حدود الأردن إلى إسرائيل يحملون جميعا جنسيات أجنبية، وليس من بينهم أي مواطن أردني، حسبما نقل موقع "عمون" الأردني.

وأكد المتحدث باسم الخارجية الأردنية أن الجهات المختصة في بلاده تتابع تطور الأمر.

وكان المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، أفيخاي أدرعي، أعلن في تغريدة على حسابه على موقع "تويتر"، أن القوات رصدت تسلل 5 مشتبه بهم إلى داخل الأراضي الإسرائيلية عبر الحدود مع الأردن.

وأكد أدرعي أن المشتبه بهم الـ5 لم يكونوا مسلحين بأي نوع من أنواع السلاح.