«المسند» يحذر من خروج الأفاعي من جحورها هذه الأيام

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جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:
حذر أستاذ المناخ بجامعة القصيم سابقًا، الدكتور عبدالله المسند، من خروج الأفاعي من جحورها في مثل هذه الأيام، مع اشتداد الحر والرطوبة.
ودعا “المسند” في تغريدة على حسابه بموقع “تويتر”، الجميع لأخذ الحيطة والحذر ليلاً في المزارع والبراري.
وأوضح أن درجات الحرارة في أبها وخميس مشيط خلال فترة الظهر، أبرد من وقت الفجر في مناطق مكة والمدينة والقصيم والرياض وحائل والجوف وتبوك والشرقية.
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