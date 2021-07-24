شكرا لقرائتكم خبر عن «المسند» يحذر من خروج الأفاعي من جحورها هذه الأيام والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

حذر أستاذ المناخ بجامعة القصيم سابقًا، الدكتور عبدالله المسند، ‏من خروج الأفاعي من جحورها في مثل هذه الأيام، مع اشتداد ‏الحر والرطوبة.

ودعا “المسند” في تغريدة على حسابه بموقع “تويتر”، الجميع لأخذ الحيطة والحذر ليلاً في ‏المزارع والبراري.‏

وأوضح أن درجات الحرارة في أبها وخميس مشيط خلال ‏فترة الظهر، أبرد من وقت الفجر في مناطق مكة والمدينة ‏والقصيم والرياض وحائل والجوف وتبوك والشرقية.‏