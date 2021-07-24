دبّة الباندا في حديقة بوفال الفرنسية تنتظر توأماً

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 24 يوليه 2021

متابعات_الخليج 365

تنتظر دبّة الباندا الأنثى هوان هوان التي أعارتها الصين لحديقة حيوانات "زوبارك" في بوفال بوسط فرنسا توأماً.



وقالت لوسي بريسون الطبيبة البيطرية التي أجرت تخطيط الصدى الثاني الجمعة: "رأينا الدبّ الثاني في قرن الرحم".

وكان تخطيط أوّل بالصدى أجري الثلاثاء أظهر وجود جنين باندا حجمه 1.74 سنتيمتر.

وقد ارتفع حجمه راهناً إلى 3.36 سنتمترات، و"لم يتسنّ قياس الجنين الثاني لأن هوان هوان تحرّكت" خلال الفحص، على ما أوضحت الطبيبة البيطرية، مشيرة إلى أن الولادة لا تزال مرتقبة في نهاية يوليو/تموز أو بداية أغسطس/آب.

وفي أواخر مارس/آذار، حاول دبّا الباندا العملاقان، هوان هوان (التي يعني اسمها الفرٍحة) ويوان زي (المكترش) وهما أحد أبرز عناصر الجذب إلى الموقع، التناسل أمام أعين الأطباء البيطريين والمعالجين.

وأُجرى على سبيل الاحتياط تلقيح الأنثى اصطناعياً لأنها لا تكون خصبة سوى 24 إلى 48 ساعة في السنة.

وبفضل هذه التقنية، كانت هوان هوان قد أنجبت يوان منغ (إنجاز حلم) في 4 أغسطس/آب 2017، وبات أول باندا مولود في فرنسا والبالغ من العمر اليوم 4 سنوات يزن أكثر من 100 كيلوغرام. وهي أنجبت أيضاً توأماً، لكن لم ينجُ منهما سوى يوان منغ.

وتمّت إعارة الدبّين إلى فرنسا في سياق ما يُعرف بدبلوماسية الباندا التي تنتهجها بكين مانحة العشرات من هذه الحيوانات إلى بلدان عدّة، منها اليابان والولايات المتحدة.

ومنذ 2016، لم تعد دببة الباندا العملاقة معرّضة لخطر الانقراض على القائمة الحمراء للاتحاد الدولي لحفظ الطبيعة، لكن وضعها لا يزال هشّا، وفق هذا التصنيف. ويعيش نحو 500 باندا في الأسر و2000 في براري الصين.