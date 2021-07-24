وزارة الصحة التونسية، تعلن زيادة قياسية بإصابات كورونا في البلاد

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 24 يوليه 2021

متابعات_الخليج 365

قالت وزارة الصحة التونسية، السبت، إن تونس سجلت خلال الـ24 ساعة الماضية 317 وفاة لأسباب لها علاقة بـ"كوفيد-19"، وهي زيادة يومية قياسية منذ بدء الجائحة.



كما أعلنت الوزارة تسجيل 5624 إصابة جديدة بفيروس كورونا، ما زاد من المخاوف إزاء قدرة البلاد على مكافحة الوباء، حيث امتلأت وحدات العناية المركزة في المستشفيات عن آخرها وهناك نقص في إمدادات الأكسجين، وتسير حملة التطعيم ببطء.

وتقول منظمة الصحة العالمية إن الحصيلة اليومية لوفيات كورونا في تونس هي الأعلى في أفريقيا والعالم العربي حالياً.

وارتفع إجمالي الإصابات في تونس منذ بدء الجائحة إلى حوالي 560 ألفاً بالإضافة إلى أكثر من 18300 وفاة بين السكان البالغ تعدادهم 11.6 مليون نسمة.

وأرسلت عدة دول أوروبية وعربية مساعدات طبية وأكثر من ثلاثة ملايين جرعة لقاح إلى تونس الشهر الحالي لمساعدتها على التصدي للانتشار السريع لفيروس كورونا.