ما هو جدول رحلات مصر للطيران اليوم؟

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 24 يوليه 2021

متابعات_الخليج 365

تسَير شركة مصر للطيران، اليوم السبت 24 يوليو 2021، نحو 92 رحلة دولية وداخلية، إلى العديد من الوجهات المختلفة.



وبحسب بيانات مصر للطيران، رحلات اليوم تشمل 59 رحلة دولية، و29 داخلية، و4 رحلات شحن جوي، وتنقل الرحلات على متنها حوالي 8288 راكبا.

تنطلق 59 رحلة دولية إلى (تورنتو، دبي، بغداد، لاجوس، أكرا، تونس، الدوحه، مدريد، أثينا، لندن، نيويورك، باريس، أبوجا، روما، إسطنبول، جنيف، امستردام، فرانكفورت، كوبنهاجن، بروكسل، برلين، أبوظبي، موسكو، فيينا، ميونيخ، ميلانو، البحرين، الخرطوم، لارناكا، بيروت، الشارقة، عنتيبي، كازبلانكا، نيروبي، أديس أبابا، جوهانسبر).

فيما تتوجه 29 رحلة داخلية إلى (شرم الشيخ، الغردقة، الأقصر، أسوان، مرسى علم، برج العرب).

وقد قررت مصر للطيران طرح تخفيض 20% ومنح ضعف الأميال لعملاء برنامج المسافر الدائم "EGYPTAIR Plus"، على أسعار رحلاتها الداخلية الجديدة التي تم الإعلان عنها، لتربط مطار شرم الشيخ بمطار الغردقة أيام الأحد والخميس من كل أسبوع، وكذلك رحلاتها الجديدة بين القاهرة وأسيوط وسوهاج يومي الأحد والأربعاء من كل أسبوع.

ووجهت شركة "مصر للطيران" رسالة هامة للمسافرين على الخطوط الداخلية والخارجية تتعلق بإجراءات لتقليل فرص انتشار فيروس كورونا المستجد.

وجاء في الرسالة "في ضوء الإجراءات الاحترازية والضوابط الصحية المطبقة حول العالم وبمطارات جمهورية مصر العربية للحد من التكدس بالمطارات وبالتالي تقليل فرص انتشار فيروس كورونا المستجد، تهيب مصر للطيران بعملائها ضرورة الحضور إلى المطارات لإنهاء إجراءات السفر قبل مغادرة رحلاتهم بأربعة ساعات ونصف بالنسبة للرحلات الدولية وساعتين ونصف قبل المغادرة للرحلات الداخلية (في المطارات المصرية).

وتابعت "كما ترجو مصر للطيران من عملائها استخدام خدمة إنهاء إجراءات السفر الإلكترونية المتوفرة عبر موقعها الإلكتروني egyptair.com أو تطبيق الهواتف الذكية لمصر للطيران والتي تتيح للعملاء اختيار المقعد الذي يرغبون في السفر عليه توفيرا لوقتهم قبل السفر".