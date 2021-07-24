إسرائيل توجه رسالة إلى مصر بمناسبة ثورة 23 يوليو

دبي - محمود عبدالرازق - وقالت السفارة الإسرائيلية في مصر، عبر حسابها الرسمي على "تويتر"، إنها ت‏تقدم "بأحر التبريكات لجمهورية مصر العربية وشعبها بمناسبة حلول ذكرى ثورة 23 يوليو".

كما أعربت السفارة عن أمنياتها لمصر وشعبها بالمزيد من التقدم والنمو والسلام.

وكانت السفارة قد نفت، في وقت سابق، ما تردد مؤخرا في بعض القنوات والمقالات الصحفية عن ضلوع إسرائيل في موضوع سد النهضة.

وأشارت إلى أنه "لدى إسرائيل من المياه ما يكفيها ويسد احتياجاتها".

وأكدت أن بلادها دائما على "استعداد لوضع خبراتها وتوسيع التعاون المشترك في مجال تكنولوجيا المياه مع مصر".

وأوضحت أن إسرائيل تعتمد على طرق المعالجة الزراعية وتحلية مياه البحر للشرب ولديها التكنولوجيا التي توفر لها المياه، معربة عن أملها أن تمر المفاوضات بما يحقق الاستقرار والرخاء لشعوب الدول الثلاث (مصر والسودان وإثيوبيا).

يذكر أن العديد من الصحف المصرية والعربية قد سلطت الضوء على ما تقول بأنه "دور خفي" تلعبه إسرائيل في أزمة سد النهضة الإثيوبي، وتواطؤ إثيوبيا لتحقيق أهداف تل أبيب من أجل تركيع القاهرة.