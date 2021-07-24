روسيا والإمارات توقعان اتفاقية لتوريد مروحية "مي-171أ2"

دبي - محمود عبدالرازق - وقال المدير لوكالة "سبوتنيك": "في إطار العرض الجوي ماكس، وقعنا اتفاقية مع التزامات صارمة لإبرام عقد بحلول 15 سبتمبر/أيلول مع شركة من الإمارات العربية المتحدة. حتى الآن، يجري الحديث عن طائرة واحدة من طراز مي-171أ2. ولكن لدينا معهم برنامج لمدة خمس سنوات لتزويدهم بخمس مروحيات سنويا ثم هناك احتمال لتسليم 25 طائرة".

وأوضح بوغينسكي أن العقد سيُبرم في الخريف فقط، حيث لا يوجد اتفاق بين روسيا والإمارات بشأن الاعتراف المتبادل بشهادات الصلاحية للطيران. وبحسبه، أجرت وكالة النقل الجوي الفيدرالية مفاوضات مع سلطات الطيران الإماراتية حول المصادقة على نوع واحد فقط من المروحيات.

وأضاف: "مهمتنا هي إبرام عقد بحلول 15 سبتمبر، وعرض مي-171أ2 في معرض دبي. ونأمل أن توقع سلطات الطيران في معرض دبي للطيران 2021، إما اتفاقية كاملة أو مجموعة إجراءات تشغيل لجميع المروحيات المدنية".

المروحية المتعددة الأغراض مي-171أ2 هي نتيجة التحديث العميق لمروحيات سلسلة مي-8/مي-17المشهورة عالميًا. تم إجراء أكثر من 80 تغييرًا على تصميم مي-171أ2 بالنسبة للطراز الأساسي. المروحية مجهزة بمحركات VK-2500PS-03 مع نظام تحكم رقمي.